Правительство Эстонии выделило 7,3 млн евро на повышение зарплат сотрудникам полиции, спасательных служб, пограничникам и операторам Центра экстренного реагирования. Средства направят прежде всего на оплату труда низкооплачиваемых работников, которые непосредственно выполняют служебные обязанности, сообщает ERR News.

Повышение с начала 2027 года

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, с начала следующего года зарплаты вырастут на 3764 должностях. Всего в сфере управления МВД Эстонии работают почти 8 тысяч человек.

Министр отметил, что дополнительное финансирование не будут распределять как одинаковое процентное повышение для всех работников. Основную часть средств направят тем, у кого более низкие зарплаты и кто выполняет оперативные задачи.

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Наибольшее повышение для спасателей

Работники спасательных служб получат наибольшее повышение — на 140 евро в месяц. Минимальная зарплата спасателя вырастет почти на 9%, а средняя — на 8%. Ожидается, что средняя зарплата спасателей составит примерно 85% от средней зарплаты в Эстонии, которая в 2025 году равнялась 2092 евро.

Минимальная зарплата полицейских увеличится на 4,4%, а средняя оплата труда патрульного полицейского превысит средний показатель по стране. Минимальная зарплата операторов Центра экстренного реагирования вырастет почти на 5%.

Технические работники и специалисты клиентской поддержки SMIT получат повышение на 90 евро в месяц. Рост зарплат также коснется непосредственных руководителей работников, если они сами выполняют оперативные задачи. Зарплаты других руководителей и сотрудников Министерства внутренних дел повышать не будут.

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