Rząd Estonii przeznaczył 7,3 mln euro na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników policji, służb ratowniczych, strażników granicznych i operatorów Centrum Reagowania Kryzysowego. Środki zostaną skierowane przede wszystkim na wynagrodzenia niżej opłacanych pracowników, którzy bezpośrednio wykonują obowiązki służbowe, podaje ERR News.

Podwyżki od początku 2027 roku

Według ministra spraw wewnętrznych Igora Taro, od początku przyszłego roku wynagrodzenia wzrosną na 3764 stanowiskach. Łącznie w obszarze zarządzania estońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pracuje prawie 8 tysięcy osób.

Minister zaznaczył, że dodatkowe finansowanie nie zostanie rozdzielone jako jednakowa procentowa podwyżka dla wszystkich pracowników. Główna część środków trafi do osób z niższymi wynagrodzeniami, które wykonują zadania operacyjne.

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Największe podwyżki dla ratowników

Pracownicy służb ratowniczych otrzymają największą podwyżkę — 140 euro miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie ratownika wzrośnie o prawie 9%, a średnie — o 8%. Oczekuje się, że średnie wynagrodzenie ratowników będzie stanowić około 85% średniego wynagrodzenia w Estonii, które w 2025 roku wynosiło 2092 euro.

Minimalne wynagrodzenie policjantów wzrośnie o 4,4%, a średnie wynagrodzenie policjanta patrolowego przekroczy średnią krajową. Minimalna pensja operatorów Centrum Reagowania Kryzysowego wzrośnie o prawie 5%.

Pracownicy techniczni i specjaliści ds. wsparcia klienta SMIT otrzymają podwyżkę o 90 euro miesięcznie. Wzrost wynagrodzeń obejmie także bezpośrednich przełożonych pracowników, jeśli sami wykonują zadania operacyjne. Wynagrodzenia innych kierowników i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wzrosną.

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