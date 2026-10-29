爱沙尼亚政府拨款730万欧元，用于提高警察、救援部门工作人员、边防人员和紧急响应中心接线员的工资。资金将主要用于提高直接履行公务的低薪员工的薪酬，ERR News报道。

自2027年初起上调

内政部长伊戈尔·塔罗表示，从明年年初起，3764个职位的工资将上涨。爱沙尼亚内政部管理体系内总计有近8000人工作。

部长指出，额外资金不会以所有员工统一按比例加薪的方式分配。大部分资金将投向工资较低且执行行动任务的人员。

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救援人员获得最大幅度加薪

救援部门工作人员将获得最大幅度的加薪——每月增加140欧元。救援人员的最低工资将上涨近9%，平均工资将上涨8%。预计救援人员的平均工资将达到爱沙尼亚平均工资的约85%；爱沙尼亚2025年的平均工资为2092欧元。

警察的最低工资将增加4.4%，巡逻警察的平均薪酬将超过全国平均水平。紧急响应中心接线员的最低工资将上涨近5%。

SMIT技术人员和客户支持专家将每月加薪90欧元。如果员工的直接主管本人也执行行动任务，其工资也将上涨。其他管理人员和内政部员工的工资不会提高。

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