В 15 регионах России отменили ограничения на продажу бензина

В октябре как минимум 15 российских регионов возобновили свободную продажу бензина после снижения интенсивности украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В то же время проблемы с поставками топлива в России сохраняются.

Ограничения отменили, в частности, в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской и Томской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Также ограничения полностью сняты на территории временно оккупированного Крыма и в Севастополе, где топливный кризис был одним из самых острых.

В то же время в части российских регионов ограничения сохраняются. В частности, в Тамбовской области продолжают действовать лимиты на объем отпуска топлива в одни руки и запрет на наполнение канистр. В Ямало-Ненецком автономном округе бензин также продают по квотам, а в отдельных районах Ленинградской области фиксируются затруднения с доставкой топлива.

Фактическое наличие топлива на заправках и уровень цен

Несмотря на ослабление лимитов, топливный рынок страны-агрессора далек от стабилизации. По данным специализированного мониторингового сервиса «Бензонавт», по состоянию на 28 октября:

бензин А-92 был в наличии лишь на 42% российских АЗС;

бензин А-95 фиксировался лишь на 34% станций;

дизельное топливо было доступно на 37% заправок;

высокооктановые марки бензина А-98 и А-100 фактически исчезли из массового доступа — они были соответственно на 1% и 3% заправок.

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине октября утверждал, что ситуация стабилизируется благодаря возобновлению работы нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов и усилению их защиты. В то же время изменение динамики совпало с требованиями президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтезаводам. После этого Украина нанесла лишь несколько ударов. Последние из них пришлись на предприятие в Рязани 15 октября и завод в Сургуте 16 октября.

С 20 по 26 октября российские статистические органы сообщили о снижении цен на бензин в 57 регионах. Больше всего они упали в Камчатском крае — на 12,6%, и в Ивановской области — на 11,4%. Средняя розничная стоимость бензина составила 98,4 рубля за литр, тогда как дизельное топливо подорожало до 100 рублей.

По подсчетам аналитической группы «ОМТ Консалт», которая отслеживает более 18 тысяч АЗС, средняя цена литра А-95 снизилась до 77,51 рубля, А-92 — до 72,48 рубля, а дизельного топлива — до 82,87 рубля.

Руководители профильных компаний отмечают, что в ближайшее время существенного снижения розничных цен ожидать не стоит. По их оценкам, повреждения инфраструктуры и дефицит вывели рыночную стоимость нефтепродуктов на новый базовый уровень.

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