W październiku co najmniej 15 rosyjskich regionów wznowiło swobodną sprzedaż benzyny po zmniejszeniu intensywności ukraińskich ataków na rafinerie. Jednocześnie w Rosji nadal występują problemy z dostawami paliwa.

Ograniczenia zniesiono między innymi w obwodach ryazańskim, lipieckim, kostromskim, woroneżskim, nowosybirskim, tiumenskim, swerdłowskim i tomskim, a także w kręgach krasnodarskim i stawropolskim.

Ograniczenia zniesiono również całkowicie na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu oraz w Sewastopolu, gdzie kryzys paliwowy był jednym z najpoważniejszych.

Jednocześnie w niektórych regionach Rosji ograniczenia nadal obowiązują. W szczególności w obwodzie tambowskim nadal obowiązują limity dotyczące ilości paliwa wydawanego jednej osobie oraz zakaz napełniania kanistrów. W Okręgu Autonomicznym Jamalo-Nienieckim benzyna jest również sprzedawana w ramach kwot, a w niektórych rejonach obwodu leningradzkiego odnotowuje się utrudnienia w dostawach paliwa.

Rzeczywista dostępność paliwa na stacjach benzynowych i poziom cen

Pomimo złagodzenia limitów rynek paliwowy państwa agresora jest daleki od stabilizacji. Według danych specjalistycznego serwisu monitorującego „Benzonavt” na dzień 28 października:

benzyna A-92 była dostępna tylko na 42% rosyjskich stacji benzynowych;

benzyna A-95 była dostępna tylko na 34% stacji;

olej napędowy był dostępny na 37% stacji;

benzyny o wysokiej liczbie oktanowej A-98 i A-100 praktycznie zniknęły z powszechnej sprzedaży — były dostępne odpowiednio na 1% i 3% stacji.

W połowie października wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak stwierdził, że sytuacja stabilizuje się dzięki ponownemu uruchomieniu rafinerii po remontach oraz wzmocnieniu ich zabezpieczeń. Jednocześnie zmiana dynamiki zbiegła się w czasie z żądaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, by zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie. Po tym wydarzeniu Ukraina przeprowadziła jedynie kilka ataków. Ostatnie z nich miały miejsce 15 października na zakład w Riazaniu oraz 16 października na rafinerię w Surgucie.

W dniach od 20 do 26 października rosyjskie urzędy statystyczne ogłosiły spadek cen benzyny w 57 regionach. Największy spadek odnotowano w obwodzie kamczackim – o 12,6% oraz w obwodzie iwanowskim – o 11,4%. Średnia cena detaliczna benzyny wyniosła 98,4 rubla za litr, podczas gdy cena oleju napędowego wzrosła do 100 rubli.

Według obliczeń grupy analitycznej „OMT Consult”, która monitoruje ponad 18 tysięcy stacji benzynowych, średnia cena litra benzyny A-95 spadła do 77,51 rubla, A-92 — do 72,48 rubla, a oleju napędowego — do 82,87 rubla.

Szefowie firm z branży zaznaczają, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczącego spadku cen detalicznych. Według ich ocen uszkodzenia infrastruktury i niedobory spowodowały, że rynkowa wartość produktów naftowych osiągnęła nowy poziom bazowy.

Przypomnijmy, że ukraińskie siły zbrojne zaatakowały około 30 rafinerii w państwie-agresorze – Federacji Rosyjskiej.

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