Россия планирует отключать незарегистрированные смартфоны от мобильных сетей

В России хотят обязать владельцев смартфонов, ввезенных без надлежащего таможенного оформления, регистрировать устройства по IMEI. На это планируется выделить две недели, после чего незарегистрированные гаджеты могут лишиться доступа к мобильным сетям.

В Минцифры РФ подтвердили, что соответствующая норма находится в стадии разработки. Регистрацию планируют проводить через портал «Госуслуги», причем она может быть платной.

Новые правила коснутся, в частности, смартфонов, которые люди самостоятельно привезли из-за границы, и контрафактных устройств.

Ожидается, что постановление вступит в силу в марте 2027 года. При этом смартфоны, которые будут работать в российских сетях до апреля 2027 года, планируется обслуживать без регистрации.

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