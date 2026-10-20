У Держдумі РФ запропонували перейменувати Санкт-Петербург та Волгоград

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Депутатка Державної думи Росії від КПРФ Анжеліка Глазкова внесла законопроєкт, який передбачає перейменування Санкт-Петербурга на Ленінград, а Волгограда — на Сталінград. Згідно з документом, нові назви мають повернути містам протягом року після набрання законом чинності.

Законопроєкт стосується правового статусу міст-героїв на території Російської Федерації.

У пояснювальній записці зазначено, що документ «призван придать официальный статус городам-героям на территории Российской Федерации».

Також автори пропонують створити юридичний механізм, який дозволить присвоювати звання «місто-герой» іншим російським містам, окрім тих, які вже мають цей статус.

Друга стаття законопроєкту передбачає, що міста-герої повинні носити назви, які вони мали в період Другої світової війни, а їхнє перейменування не допускається.

Водночас у третій статті окремо зазначено, що протягом року після ухвалення документа Санкт-Петербургу та Волгограду мають повернути назви Ленінград і Сталінград відповідно.

Крім того, законопроєкт передбачає:

розміщення ордена Леніна та медалі «Золота Зірка» СРСР на гербах або знаменах міст-героїв;

встановлення в кожному з таких міст обелісків із зображеннями ордена Леніна та медалі «Золота Зірка».

Ідея повернення радянських назв Санкт-Петербургу та Волгограду не нова.

У січні 2024 року Микола Харитонов, який на той час балотувався в президенти Росії від КПРФ, запропонував винести питання перейменування Санкт-Петербурга на Ленінград на всеросійський референдум.

Щодо Волгограда він заявив: «Волгограду, городу, где окончательно был переломлен хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров».

У серпні 2026 року лідер КПРФ Геннадій Зюганов напередодні виборів до Держдуми також висловлював жаль через те, що Волгоград досі не перейменували на Сталінград.

Однак раніше ці заяви не супроводжувалися внесенням до Держдуми законопроєктів про перейменування обох міст.

Востаннє подібну ініціативу КПРФ висувала у 2015 році. Тоді представники партії внесли до Держдуми проєкт постанови про перейменування Волгограда на Сталінград.

Російські депутати не підтримали цю пропозицію.

Водночас «Агентству» не вдалося знайти раніше зареєстровані в Держдумі законопроєкти про повернення Санкт-Петербургу назви Ленінград.

Анжеліка Глазкова пройшла до Держдуми за федеральним списком КПРФ від Донецької та Луганської областей, Криму, Севастополя, а також Запорізької й Херсонської областей.

У попередньому скликанні російського парламенту вона представляла Алтайський край, Республіку Алтай і Туву.

За час роботи в попередньому скликанні Глазкова брала участь у розробці 57 законопроєктів, внесених до Держдуми. Із них 17 зрештою стали законами.

Таким чином, нова ініціатива КПРФ передбачає не лише повернення Санкт-Петербургу та Волгограду радянських назв, а й закріплення спеціальних вимог до символіки та найменувань міст, які мають статус міст-героїв.

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