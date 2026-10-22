У Польщі ZUS призупинить виплати студентам без довідки — RMF24

У Польщі студенти, які отримують сімейну пенсію після смерті одного з батьків, мають до кінця жовтня подати до Управління соціального страхування ZUS довідку із закладу вищої освіти про продовження навчання. Це стосується тих, хто розпочав навчання у жовтні, а також студентів, у яких закінчився строк дії попередньої довідки. Без документа виплату буде призупинено, повідомляє RMF24.

Коли щорічне підтвердження не потрібне

Щороку підтверджувати навчання не потрібно, якщо заклад освіти видав довідку на весь період навчання, наприклад на п’ятирічну програму. Водночас ZUS може будь-коли перевірити, чи людина фактично продовжує навчання.

Якщо довідку видали лише на один навчальний рік, останню виплату сімейної пенсії за цим документом здійснили у вересні. Для подальшого отримання коштів студент має до завершення жовтня подати нову довідку та заяву про продовження виплат.

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Хто має право на сімейну пенсію

Сімейна пенсія після смерті одного з батьків призначається дітям до 16 років, а в разі продовження навчання — до 25 років. Студенти, яким виповнюється 25 років на останньому курсі, можуть отримувати виплату до завершення навчального року.

Особи, які стали повністю непрацездатними до 16 років або під час навчання до досягнення 25-річного віку, можуть одержувати сімейну пенсію незалежно від віку та статусу студента. У разі припинення навчання про це слід невідкладно повідомити ZUS, інакше надміру отримані кошти доведеться повернути разом із відсотками.

Виплату призначають із місяця подання заяви та довідки. Тому студент, який надасть документи лише в листопаді, не отримає коштів за жовтень.

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