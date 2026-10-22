在波兰，因父母一方去世而领取遗属抚恤金的学生，必须在10月底前向社会保险局（ZUS）提交高等教育机构出具的继续学业证明。这适用于10月开始学习的人员，以及此前证明已到期的学生。没有该文件，款项将被暂停发放，RMF24报道。

何时无需每年确认

如果教育机构针对整个学习期限出具了证明，例如为期五年的课程，则无需每年确认学业。同时，ZUS可随时核查该人员是否确实仍在继续学习。

如果证明仅针对一个学年出具，那么依据该文件发放的最后一笔遗属抚恤金已于9月支付。要继续领取款项，学生必须在10月底前提交新的证明及继续发放款项的申请。

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谁有权领取遗属抚恤金

父母一方去世后的遗属抚恤金发放给16岁以下的子女；如继续学习，则可领取至25岁。最后一学年满25岁的学生，可领取该款项至学年结束。

在16岁前或在学习期间、未满25岁前完全丧失劳动能力的人员，无论年龄或学生身份如何，均可领取遗属抚恤金。如停止学习，应立即通知ZUS，否则多领的款项必须连同利息一并返还。

款项自提交申请和证明的当月起发放。因此，仅在11月提交文件的学生将无法获得10月份的款项。

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