据CBC World报道，在田纳西州，对50岁的克里斯塔·派克再次执行死刑的尝试，可能在一次失败的致命注射后面临宪法障碍。10月初，当该州试图执行她因1995年谋杀同学科琳·斯莱默而被判处的死刑时，派克在被注射两剂戊巴比妥后幸存。

在行刑尝试后，派克失去意识，被接上呼吸机，双臂也遭受严重损伤。住院后，她返回了服刑的监狱。根据死刑信息中心的数据，曾有7人在工作人员无法置入静脉导管的失败致命注射尝试中幸存。派克成为首位在被注射用于执行死刑的致死剂量药物后幸存的人。

认知状况

10月7日，派克的律师表示，她能够说话，但在注意力和记忆方面存在问题。他们称，可能需要数月才能确定她是否遭受了长期认知损伤。她理解自身所受惩罚的能力，可能会影响是否能够再次执行死刑。

爱荷华大学法学教授艾米莉·休斯指出，美国最高法院已禁止处决不了解自己为何被监禁和惩罚的人。死刑问题专家黛博拉·丹诺也强调，判例法不允许处决患有某些智力障碍的人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

宪法论据

派克的辩护方可能援引美国宪法第五修正案，该修正案禁止因同一罪行受到重复惩罚。律师可能会主张，她在注射过程中已受到惩罚，尽管她幸存了下来。同时，该州可能会辩称，判处的刑罚是死亡，因此判决尚未执行。

另一项可能的论据是违反第八修正案，该修正案禁止残酷和异常的惩罚。丹诺认为，先前的程序已包含存在剧烈疼痛风险的证据。休斯指出，该州可能会援引威利·弗朗西斯案：1946年，美国最高法院在电椅发生故障后允许再次尝试执行死刑。

田纳西州州长比尔·李在程序失败后暂停了该州所有死刑执行，直至年底，并下令由第三方进行全面审查。田纳西州一名法官还下令保留与该次行刑尝试有关的所有证据，以进行全面调查。

关注我们在