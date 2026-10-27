法国、德国、意大利、波兰和英国的国防部长于2026年10月26日在法国巴黎举行会晤，并通过了关于支持乌克兰和发展欧洲防务能力的联合声明。法国武装部队和退伍军人事务部长凯瑟琳·沃特兰主持了此次E5形式会议，据《里约时报》报道。

声明与对乌克兰的援助

与会者称俄罗斯联邦——侵略国——是对欧洲-大西洋安全与稳定最紧迫且长期的威胁。德国国防部长鲍里斯·皮斯托留斯表示，集团各国正与乌克兰合作建设一套防空系统，以补充包括美国“爱国者”系统在内的现有防护手段。

会议还在制定对乌克兰的冬季援助方案。与此同时，谈判结束后未公布新的承诺金额信息。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯、欧洲防务委员安德留斯·库比柳斯以及北约副秘书长拉德米拉·谢克林斯卡也参加了此次活动。

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非正式协调

E5是一个非正式协调机制，而非北约或欧盟的组织架构。该机制包括五个欧洲国家，所有国家均为北约成员；法国、德国、意大利和波兰也都是欧盟成员国。该集团没有常设秘书处、共同预算或自身的指挥架构，其会议由参与国的国防部门召集。

E5最具体的联合项目是LEAP倡议，该倡议于2026年2月20日在克拉科夫举行的会议上启动。该倡议 предусматривает研发成本更低的防空手段和自主平台，以保护北约领空。该倡议旨在应对一种成本失衡，即昂贵的拦截导弹被用于对付价格低得多的无人机和巡航导弹。

在E5框架内通过的决定并不自动构成合同或采购计划：其落实取决于国家资金以及现有防务机制。该集团下一次会议的日期和地点尚未公布。

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