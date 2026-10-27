Міністри E5 у Парижі ухвалили декларацію щодо України — The Rio Times

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії 26 жовтня 2026 року зустрілися в Парижі у Франції та ухвалили спільну декларацію щодо підтримки України й розвитку оборонних спроможностей Європи. Зустріч у форматі E5 приймала міністерка збройних сил і у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, повідомляє The Rio Times.

Декларація та допомога Україні

Учасники назвали Російську Федерацію — державу-агресора — найгострішою та довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці й стабільності. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни групи працюють з Україною над системою протиповітряної оборони, яка має доповнити наявні засоби захисту, зокрема американські комплекси Patriot.

Також на зустрічі формували пакети зимової допомоги Україні. Водночас інформації про нові суми зобов'язань за підсумками переговорів не повідомляли. У заході також брали участь висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Неформальна координація

E5 є неформальним форматом координації, а не структурою НАТО чи Європейського Союзу. До нього входять п'ять європейських держав, усі з яких є членами НАТО; Франція, Німеччина, Італія та Польща також входять до ЄС. Група не має постійного секретаріату, спільного бюджету або власної командної структури, а її зустрічі скликають оборонні відомства країн-учасниць.

Найконкретнішим спільним проєктом E5 є ініціатива LEAP, започаткована на зустрічі в Кракові 20 лютого 2026 року. Вона передбачає розроблення дешевших засобів протиповітряної оборони та автономних платформ для захисту повітряного простору НАТО. Ініціатива має реагувати на дисбаланс вартості, за якого дорогі ракети-перехоплювачі використовують проти значно дешевших дронів і крилатих ракет.

Рішення, ухвалені у форматі E5, не є автоматичними контрактами чи програмами закупівель: їх реалізація залежить від національного фінансування та чинних оборонних механізмів. Дату й місце наступної зустрічі групи не оголошували.

Читай нас у