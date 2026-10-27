Министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании встретились 26 октября 2026 года в Париже, Франция, и приняли совместную декларацию о поддержке Украины и развитии оборонных возможностей Европы. Встречу в формате E5 принимала министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, сообщает The Rio Times.

Декларация и помощь Украине

Участники назвали Российскую Федерацию, государство-агрессора, наиболее острой и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны группы работают с Украиной над системой противовоздушной обороны, которая должна дополнить существующие средства защиты, в частности американские комплексы Patriot.

На встрече также формировали пакеты зимней помощи Украине. При этом информации о новых суммах обязательств по итогам переговоров не сообщали. В мероприятии также участвовали высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

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Неформальная координация

E5 является неформальным форматом координации, а не структурой НАТО или Европейского Союза. В него входят пять европейских государств, все из которых являются членами НАТО; Франция, Германия, Италия и Польша также входят в ЕС. Группа не имеет постоянного секретариата, общего бюджета или собственной командной структуры, а ее встречи созываются оборонными ведомствами стран-участниц.

Наиболее конкретным совместным проектом E5 является инициатива LEAP, начатая на встрече в Кракове 20 февраля 2026 года. Она предусматривает разработку более дешевых средств противовоздушной обороны и автономных платформ для защиты воздушного пространства НАТО. Инициатива должна реагировать на дисбаланс стоимости, при котором дорогие ракеты-перехватчики используются против значительно более дешевых дронов и крылатых ракет.

Решения, принятые в формате E5, не являются автоматически контрактами или программами закупок: их реализация зависит от национального финансирования и действующих оборонных механизмов. Дата и место следующей встречи группы не объявлялись.

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