Ministrowie obrony Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się 26 października 2026 roku w Paryżu we Francji i przyjęli wspólną deklarację dotyczącą wsparcia Ukrainy oraz rozwoju zdolności obronnych Europy. Spotkanie w formacie E5 gościła francuska minister sił zbrojnych i spraw weteranów Catherine Vautrin, informuje The Rio Times.

Deklaracja i pomoc dla Ukrainy

Uczestnicy określili Federację Rosyjską, państwo-agresora, jako najpoważniejsze i długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że kraje grupy współpracują z Ukrainą nad systemem obrony powietrznej, który ma uzupełnić istniejące środki ochrony, w tym amerykańskie zestawy Patriot.

Podczas spotkania przygotowywano również pakiety zimowej pomocy dla Ukrainy. Jednocześnie po rozmowach nie podano informacji o nowych kwotach zobowiązań. W wydarzeniu uczestniczyli także wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, europejski komisarz ds. obrony Andrius Kubilius oraz zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerińska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nieformalna koordynacja

E5 jest nieformalnym formatem koordynacji, a nie strukturą NATO ani Unii Europejskiej. Obejmuje pięć państw europejskich, z których wszystkie są członkami NATO; Francja, Niemcy, Włochy i Polska są także członkami UE. Grupa nie ma stałego sekretariatu, wspólnego budżetu ani własnej struktury dowodzenia, a jej spotkania są zwoływane przez resorty obrony państw uczestniczących.

Najbardziej konkretnym wspólnym projektem E5 jest inicjatywa LEAP, zapoczątkowana podczas spotkania w Krakowie 20 lutego 2026 roku. Przewiduje ona opracowanie tańszych środków obrony powietrznej i autonomicznych platform do ochrony przestrzeni powietrznej NATO. Inicjatywa ma odpowiadać na dysproporcję kosztów, w której drogie pociski przechwytujące są wykorzystywane przeciw znacznie tańszym dronom i pociskom manewrującym.

Decyzje podjęte w formacie E5 nie są automatycznie kontraktami ani programami zakupowymi: ich realizacja zależy od krajowego finansowania i obowiązujących mechanizmów obronnych. Nie ogłoszono daty ani miejsca następnego spotkania grupy.

Czytaj nas na