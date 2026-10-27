Międzynarodowa koalicja klimatologów poinformowała w swoim corocznym raporcie, że siedem z 16 monitorowanych wskaźników stanu Ziemi osiągnęło rekordowo ekstremalne wartości. Jak podaje ScienceAlert, badacze odnotowali również niepokojące tendencje w kilku innych wskaźnikach systemu klimatycznego.

Współautor raportu, ekolog z College of Forestry Uniwersytetu Stanowego Oregonu William Ripple, zaznaczył, że szybka destabilizacja klimatu jest już diagnozą, a nie tylko ostrzeżeniem na przyszłość. Jest to siódma coroczna aktualizacja serii badań dotyczących stanu klimatu, przygotowana przez międzynarodową grupę naukowców.

CO₂, ocieplenie i lodowce

Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze przekroczyło w maju 428 części na milion. W raporcie wskazano, że jest to najwyższy poziom od 2 mln lat. Współczesne stężenie CO₂ w atmosferze jest około 50% wyższe niż pod koniec XVIII wieku, przed rozpoczęciem rewolucji przemysłowej.

Naukowcy wskazali również na przyspieszenie tempa globalnego ocieplenia: z 0,19°C na dekadę w latach 1970–2010 do około 0,36°C na dekadę od tamtego czasu. Grubość lodowców i masa lodu na Grenlandii spadły do rekordowo niskich poziomów, a wody roztopowe wraz z rozszerzalnością cieplną wody morskiej przyczyniają się do wzrostu poziomu morza.

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Pożary lasów w 2025 roku zmniejszyły globalną powierzchnię pokrywy drzewnej o 10,8 mln hektarów, co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii obserwacji. Autorzy podkreślają, że pożary uwalniają gazy cieplarniane, stwarzając ryzyko niebezpiecznego sprzężenia zwrotnego.

Udział niskoemisyjnej energii elektrycznej rośnie

Jednocześnie zużycie paliw kopalnych wzrosło w 2025 roku o 0,9%, a wykorzystanie ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego osiągnęło rekordowe poziomy. Roczne emisje CO₂ związane z energetyką po raz pierwszy przekroczyły 41 gigaton.

Mimo to źródła niskoemisyjne zapewniają obecnie około 43% światowej produkcji energii elektrycznej. Współautor badania, specjalista ds. danych Christopher Wolf, powiązał ten wskaźnik z możliwym początkiem „ery elektryczności”, lecz podkreślił, że transformacja musi znacznie przyspieszyć. Raport opublikowano w czasopiśmie naukowym BioScience.

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