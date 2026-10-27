Сім із 16 кліматичних показників Землі досягли рекордних значень — ScienceAlert

Міжнародна коаліція кліматологів у щорічному звіті повідомила, що сім із 16 відстежуваних показників стану Землі сягнули рекордних екстремальних значень. Як повідомляє ScienceAlert, дослідники також зафіксували тривожні тенденції за кількома іншими індикаторами кліматичної системи.

Співавтор звіту, еколог Коледжу лісового господарства Університету штату Орегон Вільям Ріппл, зазначив, що швидка дестабілізація клімату вже є діагнозом, а не лише попередженням на майбутнє. Це сьоме щорічне оновлення серії досліджень про стан клімату, підготовлене міжнародною групою науковців.

CO₂, потепління та льодовики

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері у травні перевищила 428 частин на мільйон. У звіті зазначено, що це найвищий рівень за останні 2 млн років. Сучасна атмосферна концентрація CO₂ приблизно на 50% більша, ніж наприкінці XVIII століття, до початку промислової революції.

Науковці також вказали на прискорення темпів глобального потепління: з 0,19 °C за десятиліття у 1970–2010 роках до близько 0,36 °C за десятиліття відтоді. Товщина льодовиків і маса льоду в Гренландії впали до рекордно низьких значень, а талі води разом із тепловим розширенням морської води сприяють підвищенню рівня моря.

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Лісові пожежі у 2025 році зменшили світовий деревний покрив на 10,8 млн гектарів — це третій найбільший показник за весь час спостережень. Автори наголошують, що пожежі вивільняють парникові гази, створюючи ризик небезпечного зворотного зв’язку.

Частка низьковуглецевої електрики зростає

Водночас споживання викопного палива у 2025 році зросло на 0,9%, а використання нафти, вугілля та природного газу досягло рекордних рівнів. Річні енергетичні викиди CO₂ уперше перевищили 41 гігатонну.

Попри це, низьковуглецеві джерела нині забезпечують близько 43% світового виробництва електроенергії. Співавтор дослідження, фахівець із даних Крістофер Вулф, пов’язав цей показник із можливим початком «епохи електрики», однак наголосив, що перехід має різко прискоритися. Звіт опубліковано в науковому журналі BioScience.

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