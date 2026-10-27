一个国际气候科学家联盟在年度报告中表示，在被追踪的16项地球状况指标中，有7项达到了创纪录的极端水平。正如ScienceAlert报道，研究人员还记录到气候系统其他几项指标出现令人担忧的趋势。

报告共同作者、俄勒冈州立大学林学院生态学家威廉·里普尔表示，气候迅速失稳已经是一项诊断，而不只是对未来的警告。这是由一个国际科学家团队编写的气候状况系列研究的第七次年度更新。

CO₂、变暖与冰川

5月，大气中二氧化碳浓度超过了428百万分之一。报告指出，这是过去200万年来的最高水平。目前大气中的CO₂浓度约比18世纪末、工业革命开始前高出50%。

科学家还指出，全球变暖速度正在加快：从1970年至2010年间每十年0.19°C，上升至此后每十年约0.36°C。冰川厚度和格陵兰冰盖质量均降至创纪录低位，而融水加上海水的热膨胀正促使海平面上升。

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2025年的森林火灾使全球树木覆盖面积减少了1080万公顷，这是有记录以来第三高的数值。作者强调，火灾会释放温室气体，造成危险反馈的风险。

低碳电力占比正在上升

与此同时，2025年化石燃料消费增长了0.9%，石油、煤炭和天然气的使用量均达到创纪录水平。年度能源相关CO₂排放量首次超过410亿吨。

尽管如此，低碳能源目前约占全球发电量的43%。该研究共同作者、数据专家克里斯托弗·沃尔夫将这一比例与可能开启的“电力时代”联系起来，但强调转型必须大幅加快。该报告发表于科学期刊《BioScience》。

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