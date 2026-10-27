Международная коалиция климатологов в ежегодном докладе сообщила, что семь из 16 отслеживаемых показателей состояния Земли достигли рекордных экстремальных значений. Как сообщает ScienceAlert, исследователи также зафиксировали тревожные тенденции по нескольким другим индикаторам климатической системы.

Соавтор доклада, эколог Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон Уильям Риппл отметил, что быстрая дестабилизация климата уже является диагнозом, а не только предупреждением на будущее. Это седьмое ежегодное обновление серии исследований о состоянии климата, подготовленное международной группой ученых.

CO₂, потепление и ледники

Концентрация углекислого газа в атмосфере в мае превысила 428 частей на миллион. В докладе отмечается, что это самый высокий уровень за последние 2 млн лет. Современная атмосферная концентрация CO₂ примерно на 50% выше, чем в конце XVIII века, до начала промышленной революции.

Ученые также указали на ускорение темпов глобального потепления: с 0,19°C за десятилетие в 1970–2010 годах до примерно 0,36°C за десятилетие с тех пор. Толщина ледников и масса льда в Гренландии упали до рекордно низких значений, а талые воды вместе с тепловым расширением морской воды способствуют повышению уровня моря.

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Лесные пожары в 2025 году сократили мировой древесный покров на 10,8 млн гектаров — это третий по величине показатель за всю историю наблюдений. Авторы подчеркивают, что пожары высвобождают парниковые газы, создавая риск опасной обратной связи.

Доля низкоуглеродной электроэнергии растет

Одновременно потребление ископаемого топлива в 2025 году выросло на 0,9%, а использование нефти, угля и природного газа достигло рекордных уровней. Годовые энергетические выбросы CO₂ впервые превысили 41 гигатонну.

Несмотря на это, низкоуглеродные источники сейчас обеспечивают около 43% мирового производства электроэнергии. Соавтор исследования, специалист по данным Кристофер Вулф связал этот показатель с возможным началом «эпохи электричества», однако подчеркнул, что переход должен резко ускориться. Доклад опубликован в научном журнале BioScience.

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