Kim Dzong Un nakazał zintensyfikować szkolenie bojowe armii KRLD

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zażądał zintensyfikowania ćwiczeń wojskowych oraz podniesienia gotowości bojowej jednostek wojskowych. Nazwał to „głównym zadaniem rewolucyjnym”.

Kim ogłosił swoje żądanie podczas sesji zdjęciowej z uczestnikami trzeciego spotkania dowódców kompanii Koreańskiej Armii Ludowej (KAL).

„Głównym zadaniem rewolucyjnym dowódców kompanii jest zakończenie przygotowań bojowych swoich oddziałów w celu osiągnięcia pełnej gotowości do prowadzenia wojny, a drogą do jego realizacji jest radykalna poprawa intensywnego i wymagającego szkolenia” – oświadczył dyktator.

Podkreślił również, że dzięki dowódcom perspektywy budowy silnej armii są „niezwykle obiecujące”.

Spotkanie dowódców odbyło się w dniach 22–23 października w Pjongjangu pod przewodnictwem Kim Dzong Una. Podczas spotkania wezwał on wojskowych do „stworzenia najsilniejszej armii i przyspieszenia rewolucji wojskowej według koreańskiego wzorca poprzez szkolenie najsilniejszych kompanii”.

Ponadto dyktator polecił dowódcom, aby „stanowczo propagowali prawdziwą naturę naszej armii jako armii Partii oraz armii ideologii i podstawowych elementów”.

Warto zauważyć, że spotkanie to było pierwszym zgromadzeniem ogólnoarmijnym w Korei Północnej po dziewiątym zjeździe Partii Pracy, który odbył się w lutym.

Źródło: The Korea Times

Wcześniej Kim Dzong Un spotkał się z przedstawicielami Chin i zapowiedział zacieśnienie stosunków.

Wcześniej przywódca KRLD Kim Jong Un bez uprzedniego ogłoszenia przybył do chińskiego miasta granicznego Dandong, przekraczając nowy most nad rzeką Yalu.

Przywódca KRLD Kim Jong-un wezwał do przekształcenia kompanii wojskowych kraju w elitarne i samowystarczalne jednostki bojowe. Oświadczenie to wygłosił w Pjongjangu podczas dwudniowej konferencji dowódców kompanii Koreańskiej Armii Ludowej.

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