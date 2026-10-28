Ким Чен Ын отдал приказ усилить боевую подготовку армии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал активизировать военные учения и повысить боеготовность армейских подразделений. Он назвал это «главной революционной задачей».

Своё требование Ким озвучил во время фотосессии с участниками третьей встречи командиров рот Корейской народной армии (КНА).

«Главная революционная задача командиров рот — завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны, а путь к её реализации — радикально улучшить напряжённую и интенсивную подготовку», — заявил диктатор.

Он также подчеркнул, что благодаря командирам перспективы построения сильной армии «чрезвычайно радужны».

Встреча командиров состоялась 22–23 октября в Пхеньяне под председательством Ким Чен Ына. В ходе встречи он призвал военных «создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию по корейскому образцу, обучая сильнейшие роты».

Кроме того, диктатор поручил командирам «твердо отстаивать истинную природу нашей армии как армии Партии и армии идеологии и основных элементов».

Важно понимать, что эта встреча стала первым общеармейским собранием в Северной Корее после девятого съезда Трудовой партии, который состоялся в феврале.

Источник: The Korea Times

Ранее Ким Чен Ын встретился с представителями Китая и заявил об укреплении связей.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын без предварительного объявления прибыл в китайский приграничный город Даньдун, пересекая новый мост через реку Ялуцзян.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал превратить армейские роты страны в элитные и самодостаточные боевые подразделения. Такое заявление он сделал в Пхеньяне во время двухдневной конференции командиров рот Корейской народной армии.

Читай нас в