金正恩下令加强朝鲜人民军的战斗训练

朝鲜领导人金正恩要求加强军事演习，提高军队各单位的战备状态。他将此称为“首要的革命任务”。

金正恩是在与朝鲜人民军（KPA）第三次连长会议的与会者合影时提出这一要求的。

“连长们的首要革命任务是完成所属部队的战斗训练，使其完全做好打仗的准备；而实现这一目标的途径，就是彻底加强高强度、高密度的训练，”这位独裁者表示。

他还强调，多亏了这些连长，建设一支强大军队的前景“极其光明”。

此次指挥官会议于10月22日至23日在平壤举行，由金正恩主持。 会上，他号召军方“打造最强大的军队，并通过培养最精锐的连队，加速推进朝鲜模式的军事革命”。

此外，这位独裁者还指示指挥官们“坚定不移地弘扬我军作为‘党的军队’和‘意识形态与基本要素之军’的本质”。

需要重点理解的是，此次会议是继今年2月举行的劳动党第九次代表大会之后，朝鲜召开的首次全军大会。

来源：《韩国时报》

此前，金正恩曾与中国代表会面，并表示将加强两国关系。

在此之前，朝鲜领导人金正恩未经事先宣布，经由鸭绿江上新建的大桥抵达中国边境城市丹东。

朝鲜领导人金正恩呼吁将该国各连队打造为精锐且自给自足的作战单位。他在平壤举行的为期两天的朝鲜人民军连长会议上发表了这一讲话。

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