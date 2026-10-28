Szeryf hrabstwa Barry w amerykańskim stanie Michigan Dar Leaf oświadczył, że jeśli będzie ku temu ważny powód, rozważy możliwość zajęcia kart do głosowania podczas wyborów połówkowych w 2026 roku. Powiedział w wywiadzie dla CBC, że w takim przypadku funkcjonariusze organów ścigania prawdopodobnie najpierw zajmą karty do głosowania, a następnie zwrócą się do sądu.

Twierdzenia o naruszeniach wyborczych

Przez sześć lat Leaf rozpowszechniał twierdzenia, że cudzoziemcy włamali się do maszyn liczących głosy w hrabstwie Barry w 2020 roku i zmienili głosy oddane na Donalda Trumpa na głosy dla Joe Bidena. Sędzia i prokurator, którzy rozpatrywali jego wcześniejsze próby zajęcia maszyn wyborczych w 2021 i 2022 roku, uznali, że twierdzenia te nie mają podstaw.

Ostatnio szeryf próbował również przesłuchać urzędników stanowych w ramach nowego dochodzenia w sprawie twierdzeń o rzekomym celowym zwiększaniu list wyborców w Michigan o osoby niebędące obywatelami USA. Jednocześnie badania, na które powołuje się publikacja, wskazują, że głosowanie przez osoby niebędące obywatelami zdarza się niezwykle rzadko.

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Przygotowania do głosowania

Urzędniczka hrabstwa Barry Sarah Vandenberg, odpowiedzialna za obsadę lokali wyborczych, oświadczyła, że przekonania Leafa mogą utrudniać pracę. Przeprowadziła dla niego i jego zastępców prezentację na temat podstawowych zasad obowiązujących w dniu wyborów, w tym tego, kto ma prawo wchodzić do lokali wyborczych. Uzbrojonym funkcjonariuszom organów ścigania nie wolno tam wchodzić.

Wobec twierdzeń o możliwych fałszerstwach ustawodawcy stanowi i grupy broniące praw wyborczych przygotowują się na różne scenariusze w dniu głosowania, w tym na możliwe starcia z uzbrojonymi agentami federalnymi lub zwolennikami Trumpa. W Michigan organizacja Michigan United szkoli tak zwanych obrońców demokracji w metodach deeskalacji konfliktów.

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla magazynu Time nie wykluczył możliwości ogłoszenia stanu wyjątkowego. Prawnicy specjalizujący się w prawie wyborczym podkreślają, że Konstytucja USA przyznaje uprawnienia w sprawach wyborów stanom, a nie prezydentowi.

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