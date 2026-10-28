Шериф округа Барри в американском штате Мичиган Дар Лиф заявил, что при наличии веской причины рассмотрит возможность изъятия бюллетеней во время промежуточных выборов 2026 года. Он сказал в интервью CBC, что в таком случае правоохранители, вероятно, сначала изымут бюллетени, а затем обратятся в суд.

Заявления о нарушениях на выборах

В течение шести лет Лиф распространял утверждения, будто иностранцы взломали машины для подсчета голосов в округе Барри в 2020 году и изменили голоса с Дональда Трампа на Джо Байдена. Судья и прокурор, рассматривавшие его предыдущие попытки изъять избирательные машины в 2021 и 2022 годах, пришли к выводу, что эти утверждения не имеют оснований.

В последнее время шериф также пытался опросить чиновников штата в рамках нового расследования заявлений о якобы намеренном увеличении списков избирателей Мичигана за счет неграждан США. В то же время исследования, на которые ссылается издание, свидетельствуют, что голосование неграждан происходит крайне редко.

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Подготовка к голосованию

Клерк округа Барри Сара Ванденбург, ответственная за комплектование избирательных участков, заявила, что убеждения Лифа могут осложнять работу. Она провела для него и его заместителей презентацию об основных правилах дня выборов, в частности о том, кто имеет право заходить на участки. Вооруженным правоохранителям вход туда не разрешен.

На фоне заявлений о возможных фальсификациях законодатели штатов и группы по защите избирательных прав готовятся к различным сценариям в день голосования, в том числе к возможным столкновениям с вооруженными федеральными агентами или сторонниками Трампа. В Мичигане организация Michigan United обучает так называемых защитников демократии методам деэскалации конфликтов.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time не исключил возможности объявить чрезвычайное положение. Юристы по избирательному праву подчеркивают, что Конституция США предоставляет полномочия в вопросах выборов штатам, а не президенту.

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