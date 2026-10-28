美国密歇根州巴里县警长达尔·利夫表示，如果存在充分理由，他将考虑在2026年中期选举期间没收选票的可能性。他在接受CBC采访时称，在这种情况下，执法人员可能会先没收选票，然后再向法院提出申请。

有关选举违规的说法

六年来，利夫一直传播说法，称外国人在2020年入侵了巴里县的计票机器，并将投给唐纳德·特朗普的选票改为投给乔·拜登。审理他此前在2021年和2022年试图没收投票机器案件的一名法官和一名检察官得出结论，这些说法没有依据。

最近，这名警长还试图询问州政府官员，这是对有关密歇根州选民名册被蓄意通过非美国公民扩大之说法的新调查的一部分。与此同时，该媒体援引的研究表明，非公民投票极为罕见。

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投票准备工作

负责配备投票站工作人员的巴里县书记员萨拉·范登堡表示，利夫的信念可能会使工作复杂化。她向他及其副手介绍了选举日的基本规则，包括哪些人有权进入投票站。武装执法人员不得进入投票站。

在可能存在舞弊的说法背景下，州立法者和选举权利保护团体正为投票日的各种情景作准备，包括可能与武装联邦特工或特朗普支持者发生冲突。在密歇根州，Michigan United组织正在培训所谓的民主捍卫者掌握冲突降级方法。

美国总统唐纳德·特朗普在接受《时代》杂志采访时，没有排除宣布紧急状态的可能性。选举法律师强调，美国宪法将选举相关权力赋予各州，而非总统。

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