У Польщі телеканал TVP Info оприлюднив приватне листування, яке приписують лідеру Конфедерації Славоміру Ментцену. У повідомленнях він нібито радив соратникам зосередитися на критиці прем’єр-міністра Дональда Туска та його уряду, а не атакувати без вагомої причини партію «Право і справедливість» (PiS), повідомляє Interia.

Стратегія щодо PiS

За даними TVP Info, обговорення відбувалося в закритій групі політиків партії «Нова надія», що входить до Конфедерації, у зашифрованому месенджері. Джерело телеканалу з оточення партійного керівництва стверджувало, що Ментцен рідко бере участь у листуванні групи й зазвичай публікує там лише повідомлення-оголошення.

Як пише Interia, у серпні, через кілька днів після розколу в PiS та виключення з партії соратників колишнього прем’єра Матеуша Моравецького, у групі опублікували результати опитування IBRiS для Polsat News. Дослідження проводили з 29 липня до 2 серпня: PiS отримала 16,9% підтримки, а Конфедерація — 14,4%.

Після цього Ментцен, за інформацією TVP Info, написав, що впливового PiS більше не існує. Він також нібито заявив, що Конфедерація має показати себе найкращою альтернативою чинній владі, оскільки найефективніше критикує Туска та пропонує свіжий підхід.

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Реакція Конфедерації

У листуванні, яке цитує TVP Info, Ментцен також висловив думку, що PiS може поступово втрачати підтримку. Водночас він вважав, що Конфедерація не зможе залучити значну частину старшого електорату цієї партії.

Речник Конфедерації Войцех Махульський відмовився коментувати зміст оприлюдненого листування. Він заявив Interia, що приватні повідомлення між конкретними людьми не повинні ставати публічними, а їхнє розголошення є неприйнятним.

За даними Interia, дискусія відбувалася після внутрішніх суперечок у PiS. У липні лідер партії Ярослав Качинський заборонив її членам брати участь в організаціях політичного характеру. Політики мали підписати зобов’язання, однак соратники Моравецького відмовилися це зробити.

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