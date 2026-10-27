TVP Info公布门岑关于PiS战略的通信内容——Interia

在波兰，TVP Info电视台公布了被归于联盟党领导人斯瓦沃米尔·门岑的私人通信内容。据称，他在消息中建议同僚集中批评总理唐纳德·图斯克及其政府，而不要在没有充分理由的情况下攻击法律与公正党（PiS），Interia报道。

针对PiS的战略

据TVP Info称，讨论在加密通讯工具中进行，参与者是隶属于联盟党的新希望党政治人物组成的封闭群组。该电视台一名来自党领导层身边的消息人士称，门岑很少参与群组通信，通常只在其中发布公告性质的消息。

Interia写道，8月，在PiS发生分裂、前总理马特乌什·莫拉维茨基的同僚被开除出党数天后，群组中公布了IBRiS为Polsat News进行的一项民调结果。该调查于7月29日至8月2日进行：PiS获得16.9%的支持率，联盟党获得14.4%。

此后，据TVP Info消息，门岑写道，有影响力的PiS已不复存在。他还据称表示，联盟党应展示自己是现政府的最佳替代选择，因为它最有效地批评图斯克，并提出了新颖的方式。

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联盟党的回应

在TVP Info引用的通信内容中，门岑还表示，PiS可能会逐渐失去支持。与此同时，他认为联盟党无法吸引该党年长选民中的很大一部分。

联盟党发言人沃伊切赫·马胡尔斯基拒绝评论已公布通信内容的内容。他向Interia表示，特定人士之间的私人消息不应公开，其披露不可接受。

据Interia报道，这场讨论发生在PiS内部争议之后。7月，党魁雅罗斯瓦夫·卡钦斯基禁止该党成员参与具有政治性质的组织。政治人士本应签署一项承诺，但莫拉维茨基的同僚拒绝这样做。

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