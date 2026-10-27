W Polsce stacja TVP Info opublikowała prywatną korespondencję przypisywaną liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi. W wiadomościach miał on doradzać współpracownikom, by skupili się na krytyce premiera Donalda Tuska i jego rządu, zamiast bez ważnego powodu atakować partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS), informuje Interia.

Strategia wobec PiS

Według TVP Info dyskusja odbywała się w zamkniętej grupie polityków partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład Konfederacji, w szyfrowanym komunikatorze. Źródło stacji z otoczenia kierownictwa partii twierdziło, że Mentzen rzadko uczestniczy w korespondencji grupy i zwykle publikuje tam jedynie wiadomości o charakterze ogłoszeń.

Jak pisze Interia, w sierpniu, kilka dni po rozłamie w PiS i wykluczeniu z partii współpracowników byłego premiera Mateusza Morawieckiego, w grupie opublikowano wyniki sondażu IBRiS dla Polsat News. Badanie przeprowadzono od 29 lipca do 2 sierpnia: PiS uzyskało 16,9% poparcia, a Konfederacja — 14,4%.

Następnie Mentzen, według informacji TVP Info, napisał, że wpływowe PiS już nie istnieje. Miał też stwierdzić, że Konfederacja powinna pokazać się jako najlepsza alternatywa dla obecnej władzy, ponieważ najskuteczniej krytykuje Tuska i proponuje świeże podejście.

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Reakcja Konfederacji

W korespondencji cytowanej przez TVP Info Mentzen wyraził również opinię, że PiS może stopniowo tracić poparcie. Jednocześnie uważał, że Konfederacja nie będzie w stanie pozyskać znacznej części starszego elektoratu tej partii.

Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski odmówił komentarza na temat treści opublikowanej korespondencji. Powiedział Interii, że prywatne wiadomości między konkretnymi osobami nie powinny stawać się publiczne, a ich ujawnianie jest niedopuszczalne.

Według Interii dyskusja odbywała się po wewnętrznych sporach w PiS. W lipcu lider partii Jarosław Kaczyński zakazał jej członkom udziału w organizacjach o charakterze politycznym. Politycy mieli podpisać zobowiązanie, jednak współpracownicy Morawieckiego odmówili jego podpisania.

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