В Польше телеканал TVP Info опубликовал частную переписку, которую приписывают лидеру Конфедерации Славомиру Ментцену. В сообщениях он якобы советовал соратникам сосредоточиться на критике премьер-министра Дональда Туска и его правительства, а не атаковать без веской причины партию «Право и справедливость» (PiS), сообщает Interia.

Стратегия в отношении PiS

По данным TVP Info, обсуждение проходило в закрытой группе политиков партии «Новая надежда», входящей в Конфедерацию, в зашифрованном мессенджере. Источник телеканала из окружения партийного руководства утверждал, что Ментцен редко участвует в переписке группы и обычно публикует там лишь сообщения-объявления.

Как пишет Interia, в августе, через несколько дней после раскола в PiS и исключения из партии соратников бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, в группе опубликовали результаты опроса IBRiS для Polsat News. Исследование проводилось с 29 июля по 2 августа: PiS получила 16,9% поддержки, а Конфедерация — 14,4%.

После этого Ментцен, по информации TVP Info, написал, что влиятельной PiS больше не существует. Он также якобы заявил, что Конфедерация должна показать себя лучшей альтернативой нынешней власти, поскольку она наиболее эффективно критикует Туска и предлагает свежий подход.

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Реакция Конфедерации

В переписке, которую цитирует TVP Info, Ментцен также выразил мнение, что PiS может постепенно терять поддержку. В то же время он считал, что Конфедерация не сможет привлечь значительную часть старшего электората этой партии.

Пресс-секретарь Конфедерации Войцех Махульский отказался комментировать содержание опубликованной переписки. Он заявил Interia, что частные сообщения между конкретными людьми не должны становиться публичными, а их разглашение недопустимо.

По данным Interia, дискуссия проходила после внутренних споров в PiS. В июле лидер партии Ярослав Качиньский запретил ее членам участвовать в организациях политического характера. Политики должны были подписать обязательство, однако соратники Моравецкого отказались это сделать.

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