В Швеции лидер партии «Шведские демократы» Джимми Окессон поддержал официальную концепцию «открытой шведскости» на фоне публичного спора между двумя ведущими членами партии по поводу определения шведской идентичности. Об этом сообщает The Local Sweden.

Позиция Окессона

В колонке для газеты Expressen Окессон написал, что сторонники мнения о том, что этничность определяет шведскость, ничего не добьются. Он подчеркнул, что официальной позицией партии остается «открытая шведскость».

Этот подход предполагает, что шведом может стать любой человек независимо от страны рождения или происхождения родителей, если он выучит язык, примет шведскую культуру и базовые ценности и будет считать себя шведом. Окессон также отметил, что несогласные с такой позицией могут покинуть партию или вести собственный блог.

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Спор в партии

Конфликт начался 9 октября, когда депутат и бывший секретарь партии Ричард Йомсхоф опубликовал в X пост о необходимости признавать значение биологических связей для национальной сплоченности. Маттиас Карлссон, давний соратник Окессона, выступил против этой позиции и предостерег от отказа от «открытой шведскости» в пользу этнонационалистического курса.

Йомсхоф и Карлссон вместе с Окессоном и депутатом Бьорном Сёдером входили в так называемую «банду четырех», которая взяла на себя руководство партией в 2005 году и реформировала ее. Окессон заявил, что партия должна допускать широкую дискуссию, но при этом действовать как серьезная политическая сила с четкой идеологической основой.

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