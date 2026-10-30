在瑞典，瑞典民主党领袖吉米·奥克松在该党两名高级成员就瑞典身份定义发生公开争议之际，支持了“开放的瑞典性”这一官方理念。The Local Sweden报道。

奥克松的立场

奥克松在为《Expressen》报撰写的专栏中表示，认为族裔决定瑞典性的人将一事无成。他强调，“开放的瑞典性”仍是该党的官方立场。

这一做法意味着，无论出生国或父母出身为何，只要学习瑞典语、接受瑞典文化和基本价值观，并认为自己是瑞典人，任何人都可以成为瑞典人。奥克松还表示，不同意这一立场的人可以离开该党或经营自己的博客。

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党内争议

冲突始于10月9日，当时议员、前党务书记理查德·约姆斯霍夫在X平台发文，称有必要承认生物学联系对民族凝聚力的重要性。奥克松的长期盟友马蒂亚斯·卡尔松反对这一立场，并警告不要放弃“开放的瑞典性”，转而采取族裔民族主义路线。

约姆斯霍夫和卡尔松与奥克松及议员比约恩·瑟德尔同属所谓的“四人帮”，该团体于2005年接管了党领导层并对该党进行了改革。奥克松表示，该党必须允许广泛讨论，但同时也要作为一支拥有明确意识形态基础的严肃政治力量行事。

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