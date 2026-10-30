W Szwecji lider partii Szwedzcy Demokraci Jimmie Åkesson poparł oficjalną koncepcję „otwartej szwedzkości” w związku z publicznym sporem między dwoma czołowymi członkami partii dotyczącym definicji szwedzkiej tożsamości. Informuje o tym The Local Sweden.

Stanowisko Åkessona

W artykule dla gazety Expressen Åkesson napisał, że zwolennicy poglądu, iż pochodzenie etniczne definiuje szwedzkość, niczego nie osiągną. Podkreślił, że oficjalnym stanowiskiem partii pozostaje „otwarta szwedzkość”.

Podejście to zakłada, że Szwedem może zostać każdy, niezależnie od kraju urodzenia czy pochodzenia rodziców, jeśli nauczy się języka, przyjmie szwedzką kulturę i podstawowe wartości oraz będzie uważał się za Szweda. Åkesson zaznaczył również, że osoby niezgadzające się z tym stanowiskiem mogą opuścić partię lub prowadzić własnego bloga.

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Spór w partii

Konflikt rozpoczął się 9 października, gdy poseł i były sekretarz partii Richard Jomshof opublikował wpis na X o potrzebie uznania znaczenia więzi biologicznych dla spójności narodowej. Mattias Karlsson, wieloletni współpracownik Åkessona, sprzeciwił się temu stanowisku i ostrzegł przed odejściem od „otwartej szwedzkości” na rzecz kursu etnonacjonalistycznego.

Jomshof i Karlsson wraz z Åkessonem oraz posłem Björnem Söderem należeli do tak zwanego „gangu czworga”, który przejął kierownictwo partii w 2005 roku i ją zreformował. Åkesson oświadczył, że partia powinna dopuszczać szeroką dyskusję, ale jednocześnie działać jako poważna siła polityczna z jasnym fundamentem ideologicznym.

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