В штате Теннесси повторная попытка казни 50-летней Кристы Пайк после неудачной смертельной инъекции может столкнуться с конституционными препятствиями. В начале октября Пайк выжила после введения двух доз пентобарбитала, когда штат пытался привести в исполнение смертный приговор за убийство ее однокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году, сообщает CBC World.

После попытки казни Пайк потеряла сознание, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, также она получила тяжелые травмы рук. После госпитализации она вернулась в тюрьму, где отбывала наказание. По данным Death Penalty Information Center, семь человек выжили после неудачных попыток смертельной инъекции, когда персоналу не удалось установить внутривенные катетеры. Пайк стала первым человеком, выжившим после введения смертельных доз препаратов для казни.

Когнитивное состояние

7 октября адвокаты Пайк заявили, что она может разговаривать, но испытывает проблемы с концентрацией и памятью. По их словам, могут потребоваться месяцы, чтобы выяснить, получила ли она длительные когнитивные повреждения. Ее способность осознавать наказание может иметь значение для возможности повторной казни.

Профессор права Университета Айовы Эмили Хьюз отметила, что Верховный суд США запретил казнить людей, которые не понимают, за что они заключены в тюрьму и наказаны. Эксперт по вопросам смертной казни Дебора Денно также подчеркнула, что судебная практика не позволяет казнить лиц с определенными интеллектуальными нарушениями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конституционные аргументы

Защита Пайк может сослаться на Пятую поправку к Конституции США, которая запрещает повторное наказание за одно преступление. Юристы могут утверждать, что она уже подверглась наказанию во время инъекции, хотя и выжила. В то же время штат может заявить, что назначенным наказанием была смерть, а потому приговор не был исполнен.

Другим возможным аргументом может стать нарушение Восьмой поправки, которая запрещает жестокое и необычное наказание. По мнению Денно, предыдущая процедура уже содержит доказательства риска сильной боли. Хьюз отметила, что штат может сослаться на дело Вилли Фрэнсиса: в 1946 году Верховный суд США разрешил повторную попытку казни после неисправности электрического стула.

Губернатор Теннесси Билл Ли после неудачной процедуры приостановил все казни до конца года и поручил провести комплексную проверку третьей стороной. Судья в Теннесси также распорядился сохранить все доказательства, связанные с попыткой казни, для полного расследования.

Читай нас в