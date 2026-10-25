W stanie Tennessee ponowna próba egzekucji 50-letniej Christy Pike po nieudanym śmiertelnym zastrzyku może napotkać przeszkody konstytucyjne. Na początku października Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu, gdy stan próbował wykonać wyrok śmierci za zabójstwo jej koleżanki ze szkoły, Colleen Slemmer, w 1995 roku, podaje CBC World.

Po próbie egzekucji Pike straciła przytomność, podłączono ją do respiratora, a także doznała ciężkich obrażeń rąk. Po hospitalizacji wróciła do więzienia, w którym odbywała karę. Według Death Penalty Information Center siedem osób przeżyło nieudane próby śmiertelnego zastrzyku, gdy personelowi nie udało się założyć cewników dożylnych. Pike stała się pierwszą osobą, która przeżyła po podaniu śmiertelnych dawek leków stosowanych do egzekucji.

Stan poznawczy

7 października prawnicy Pike oświadczyli, że może ona mówić, ale ma problemy z koncentracją i pamięcią. Według nich ustalenie, czy doznała trwałego uszkodzenia funkcji poznawczych, może zająć miesiące. Jej zdolność do rozumienia kary może mieć znaczenie dla możliwości ponownej egzekucji.

Profesor prawa Uniwersytetu Iowa Emily Hughes zauważyła, że Sąd Najwyższy USA zakazał wykonywania egzekucji osób, które nie rozumieją, za co zostały uwięzione i ukarane. Ekspertka ds. kary śmierci Deborah Denno również podkreśliła, że orzecznictwo nie zezwala na egzekucję osób z określonymi niepełnosprawnościami intelektualnymi.

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Argumenty konstytucyjne

Obrona Pike może powołać się na Piątą Poprawkę do Konstytucji USA, która zakazuje ponownego karania za to samo przestępstwo. Prawnicy mogą twierdzić, że została już ukarana podczas zastrzyku, choć przeżyła. Jednocześnie stan może argumentować, że orzeczoną karą była śmierć, a zatem wyrok nie został wykonany.

Innym możliwym argumentem może być naruszenie Ósmej Poprawki, która zakazuje okrutnego i niezwykłego karania. Zdaniem Denno wcześniejsza procedura już zawiera dowody ryzyka silnego bólu. Hughes zauważyła, że stan może powołać się na sprawę Williego Francisa: w 1946 roku Sąd Najwyższy USA zezwolił na ponowną próbę egzekucji po awarii krzesła elektrycznego.

Gubernator Tennessee Bill Lee po nieudanej procedurze wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku i polecił przeprowadzenie kompleksowej kontroli przez stronę trzecią. Sędzia w Tennessee nakazał również zachowanie wszystkich dowodów związanych z próbą egzekucji na potrzeby pełnego śledztwa.

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