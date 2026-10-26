Niemieckie Dowództwo Operacji Specjalnych (KSK) dostosowuje szkolenie żołnierzy z uwzględnieniem ewentualnego konfliktu zbrojnego z Rosją.

„Skupiamy się na Rosji jako przeciwniku” – powiedział dowódca KSK, generał brygady Andreas Kühne, w wywiadzie dla gazety „Bild”.

Jak powiedział, wcześniej operacje specjalne planowano zazwyczaj na około trzy dni, po czym żołnierze wracali do bazy. Teraz żołnierze muszą być gotowi do znacznie dłuższego działania w warunkach polowych, być może bez z góry określonego terminu.

Küne zaznaczył również, że podczas ćwiczeń w krajach bałtyckich Niemcy zademonstrowały możliwości swoich sił specjalnych. Według niego ma to dać Moskwie do zrozumienia, że atak na NATO spowoduje znaczne straty dla Rosji.

Źródło: Bild

Siły zbrojne Niemiec po raz pierwszy podniosły poziom zagrożenia rosyjskimi akcjami dywersyjnymi przeciwko Bundeswehrze do „znacznego”, co stanowi drugi najwyższy poziom w wewnętrznej skali oceny zagrożeń.

Niemcy prowadzą negocjacje w sprawie zakupu tysięcy rakiet produkcji europejskiej, w tym ukraińskich rakiet skrzydłowych typu dron „Bars”. Berlin dąży do wzmocnienia własnych zdolności powstrzymywania Rosji w obliczu opóźnień w dostawach amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk.

Wcześniej rząd Niemiec oświadczył, że nie posiada własnych informacji na temat ewentualnych opóźnień w dostawach na Ukrainę rakiet kierowanych do systemów obrony przeciwlotniczej „Patriot”.

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