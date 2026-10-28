We Włoszech 28 października podczas zakrojonej na szeroką skalę operacji jednostki ROS karabinierów przeciwko kalabryjskiej mafii 'Ndrangheta w rejonie Cosenzy aresztowano 41 osób. Jak podaje ANSA English, 24 podejrzanych trafiło do aresztu, a kolejnych 17 objęto aresztem domowym.

Burmistrz w areszcie domowym

Wśród osób objętych aresztem domowym jest burmistrz miasta Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Agencja określa go jako przedstawiciela sił centrolewicowych.

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Wśród aresztowanych jest także Damiano Pepe, którego organy ścigania uważają za prawdopodobnego bossa mafii. Według ANSA English w piątek został ranny w wyniku ataku.

Podejrzenia o szereg przestępstw

Podejrzanym zarzuca się między innymi udział w organizacji o charakterze mafijnym, zabójstwo, nielegalne posiadanie broni, wymuszenia, rozbój i kradzieże. Lista obejmuje także ułatwianie nielegalnej imigracji oraz udział w porozumieniach wyborczych powiązanych z mafią.

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