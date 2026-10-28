В Италии 28 октября в ходе масштабной операции подразделения ROS карабинеров против калабрийской мафии «Ндрангета» в районе Козенцы были арестованы 41 человек. Как сообщает ANSA English, 24 подозреваемых взяли под стражу, еще 17 поместили под домашний арест.

Мэр под домашним арестом

Среди людей, помещенных под домашний арест, — мэр города Корильяно-Россано Флавио Стази. Агентство называет его представителем левоцентристских сил.

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Среди арестованных также находится Дамиано Пепе, которого правоохранители считают вероятным мафиозным боссом. По данным ANSA English, в пятницу он получил ранения в результате нападения.

Подозрения в ряде преступлений

Подозреваемым вменяют, в частности, участие в организации мафиозного типа, убийство, незаконное владение оружием, вымогательство, грабеж и кражи. В перечень также входят содействие незаконной иммиграции и участие в связанных с мафией избирательных договоренностях.

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