Немецкий спецназ готовят к возможной войне с Россией — BILD

Командование специальных операций Германии (KSK) меняет программу подготовки военнослужащих с учётом возможного вооружённого конфликта с Россией.

«Мы ориентируемся на противника в лице России», — заявил командир KSK, бригадный генерал Андреас Кюне в интервью Bild.

По его словам, раньше спецоперации обычно планировались примерно на три дня, после чего военные возвращались на базу. Теперь бойцы должны быть готовы значительно дольше действовать в полевых условиях, возможно, без заранее определенного срока.

Кюне также отметил, что во время учений в странах Балтии Германия продемонстрировала возможности своего спецназа. По его словам, это должно дать Москве понять, что нападение на НАТО приведет к значительным потерям для России.

Источник: Bild

Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против Бундесвера на уровень «значительная», что является вторым по величине показателем по внутренней шкале оценки опасности.

Германия ведет переговоры о закупке тысяч ракет европейского производства, в частности украинских крылатых ракет-дронов «Барс». Берлин стремится усилить собственные возможности сдерживания России на фоне задержек с поставками американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Ранее правительство Германии заявило, что не располагает собственной информацией о возможных задержках с поставками Украине управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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