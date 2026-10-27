Кеннеди отрицал вклад арабов в науку и литературу — Al Jazeera

В США министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший во время предвыборного мероприятия в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, заявил, что арабы якобы не вносят вклад в науку и литературу. Он также сказал, что арабы не становятся лауреатами Нобелевской премии, медали Филдса и премии Вольфа.

Кеннеди выступил на мероприятии в поддержку кандидата-республиканца Майка Роджерса, который борется за место в Сенате США с демократом арабского происхождения Абдулом Эль-Сайедом. Как сообщает Al Jazeera, критики назвали эти высказывания расистскими, исламофобскими и фактически ложными.

Исторический вклад

Издание отмечает, что в период исламского Золотого века, примерно между 750 и 1258 годами, арабский язык был языком науки и образования. Арабские и персидские математики в Багдаде изучали заимствованное из древнеиндийской традиции понятие нуля, а арабские математики способствовали распространению цифр от 0 до 9.

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Мухаммада ибн Мусу аль-Хорезми часто называют отцом алгебры, поскольку он рассматривал ее как отдельную математическую дисциплину и описал способы решения линейных и квадратных уравнений. Ибн аль-Хайсам объяснил роль света, попадающего в глаз, в процессе зрения, а Абу аль-Касим аз-Захрави составил 30-томную медицинскую энциклопедию и описал хирургические инструменты. Ибн ан-Нафис описал легочное кровообращение за несколько столетий до того, как его поняли европейские исследователи.

Лауреаты международных наград

Среди современных примеров Al Jazeera упоминает египетского писателя Нагиба Махфуза, получившего Нобелевскую премию по литературе в 1988 году. Египетский химик Ахмед Зевайл получил премию Вольфа по химии в 1993 году и Нобелевскую премию по химии в 1999 году за исследования фемтохимии.

Медаль Филдса в 1966 году получил Майкл Атия, родившийся в Лондоне в семье ливанца и шотландки и учившийся в Египте. Омар Яги, родившийся в Иордании в семье палестинских беженцев, стал лауреатом премии Вольфа по химии в 2018 году, а в 2025 году — Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасов. Совет по американо-исламским отношениям призвал отстранить Кеннеди от должности, заявив, что его слова подпитывают антиарабскую и антимусульманскую ненависть.

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