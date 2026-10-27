Украина обратилась к Литве с просьбой увеличить помощь для энергетики

Премьер-министр Сергей Корецкий встретился с председателем Сейма Литвы Юозасом Олекасом. Стороны обсудили поддержку вступления Украины в ЕС, дополнительное финансирование энергетики и развитие транспортных маршрутов. Украина также предложила Литве обмениваться опытом в области защиты энергетических объектов.

В ходе встречи Сергей Корецкий и Юозас Олекас обсудили дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом. Особое внимание уделили подготовке к следующим этапам вступления Украины в ЕС. По словам Корецкого, важную роль в этом процессе играет специальная рабочая группа IBAR Task Force. Ее создали совместно с Европейской комиссией, чтобы помочь Украине выполнить промежуточные критерии вступления и подготовить положительный отчет о результатах этой работы.

Украина является сопредседателем группы вместе с еврокомиссаром Мартой Кос. Работа предусматривает координацию с европейскими партнерами и выполнение необходимых условий для продвижения к членству в ЕС. Корецкий также обратил внимание на предстоящее председательство Литвы в Совете Европейского Союза. Оно продлится в первой половине 2027 года. Украина рассчитывает использовать этот период для продвижения евроинтеграционных задач. «Литва будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года. У нас есть амбициозные цели на этот период», — отметил премьер-министр.

Украина запросила дополнительные средства на энергетику

Еще одной темой встречи стала помощь украинской энергетической системе. Корецкий попросил литовскую сторону рассмотреть возможность дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. Этот фонд помогает привлекать средства на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры. Помощь партнеров важна для ремонта поврежденных объектов, закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным новым атакам.

Украина также готова делиться с Литвой опытом защиты энергетических объектов и работы аварийных бригад. Украинские специалисты обладают практическим опытом восстановления электроснабжения после российских ударов и ликвидации последствий повреждений. По словам Корецкого, такой обмен опытом может быть полезен для обеих стран. Он позволит обсудить подходы к защите критически важной инфраструктуры и организации аварийных работ.

Стороны обсудили железную дорогу и порт Клайпеда

Отдельно в ходе встречи обсуждали транспортную инфраструктуру. Украина и Литва заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения и логистических маршрутов, которые помогают перевозить товары между странами и на внешние рынки. Также стороны рассмотрели возможности использования литовского порта Клайпеда. Он может сыграть важную роль в импорте сжиженного природного газа и экспорте украинских грузов.

Развитие этих маршрутов имеет значение для диверсификации логистики. Для Украины доступ к альтернативным транспортным путям особенно важен из-за полномасштабной войны и рисков для традиционных маршрутов перевозки. В то же время о конкретных договоренностях относительно новых железнодорожных проектов или объемов перевозок по итогам встречи не сообщалось.

Корецкий поблагодарил Литву за оборонную помощь

Премьер-министр также поблагодарил Литву за поддержку Украины, в частности за помощь оборонному сектору. По его словам, Литва ежегодно выделяет на поддержку Украины 0,25% своего валового внутреннего продукта. Вильнюс остается одним из партнеров Киева в вопросах безопасности, восстановления и европейской интеграции. Украина рассчитывает на продолжение этой поддержки и в дальнейшем.

По итогам встречи стороны обсудили несколько направлений сотрудничества — от продвижения Украины в ЕС до энергетической помощи и развития транспортных маршрутов. Дальнейшие шаги будут зависеть от договоренностей между правительствами и решений литовской стороны относительно поддержки украинских инициатив. Об этом Корецкий сообщил в Facebook.

Ночью на 18 октября в Литве правоохранители предотвратили попытку диверсии на объекте частного предприятия, где хранится оборудование для спутниковой связи Starlink. Злоумышленники пытались уничтожить спутниковые антенны и блоки управления с помощью емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

В литовском Каунасе построят завод по производству, сборке и ремонту танков Leopard 2A8. Стоимость проекта составляет около 30 млн евро.

Читай нас в