Україна попросила Литву збільшити допомогу для енергетики

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з головою Сейму Литви Юозасом Олєкасом. Сторони обговорили підтримку вступу України до ЄС, додаткове фінансування енергетики та розвиток транспортних маршрутів. Україна також запропонувала Литві обмінюватися досвідом із захисту енергетичних об’єктів.

Під час зустрічі Сергій Корецький та Юозас Олєкас обговорили подальше зближення України з Європейським Союзом. Окрему увагу приділили підготовці до наступних етапів вступу України до ЄС. За словами Корецького, важливу роль у цьому процесі відіграє спеціальна робоча група IBAR Task Force. Її створили спільно з Європейською комісією, щоб допомогти Україні виконати проміжні критерії вступу та підготувати позитивний звіт про результати цієї роботи.

Україна співголовує в групі разом із єврокомісаркою Мартою Кос. Робота передбачає координацію з європейськими партнерами та виконання необхідних умов для просування до членства в ЄС. Корецький також звернув увагу на майбутнє головування Литви в Раді Європейського Союзу. Воно триватиме в першій половині 2027 року. Україна розраховує використати цей період для просування євроінтеграційних завдань. «Литва головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Маємо амбітні цілі на цей період», — зазначив прем’єр-міністр.

Україна попросила додаткові кошти на енергетику

Ще однією темою зустрічі стала допомога українській енергетичній системі. Корецький попросив литовську сторону розглянути можливість додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України. Цей фонд допомагає залучати кошти на відновлення та захист енергетичної інфраструктури. Допомога партнерів важлива для ремонту пошкоджених об’єктів, закупівлі необхідного обладнання та підготовки до можливих нових атак.

Україна також готова ділитися з Литвою досвідом захисту енергетичних об’єктів і роботи аварійних бригад. Українські фахівці мають практичний досвід відновлення електропостачання після російських ударів та ліквідації наслідків пошкоджень. За словами Корецького, такий обмін досвідом може бути корисним для обох країн. Він дасть змогу обговорити підходи до захисту критичної інфраструктури та організації аварійних робіт.

Сторони обговорили залізницю та порт Клайпеда

Окремо під час зустрічі говорили про транспортну інфраструктуру. Україна та Литва зацікавлені в розвитку залізничного сполучення й логістичних маршрутів, які допомагають перевозити товари між країнами та на зовнішні ринки. Також сторони розглянули можливості використання литовського порту Клайпеда. Він може бути важливим для імпорту скрапленого природного газу та експорту українських вантажів.

Розвиток цих маршрутів має значення для диверсифікації логістики. Для України доступ до альтернативних транспортних шляхів особливо важливий через повномасштабну війну та ризики для традиційних маршрутів перевезення. Водночас конкретних домовленостей щодо нових залізничних проєктів або обсягів перевезень за підсумками зустрічі не повідомляли.

Корецький подякував Литві за оборонну допомогу

Прем’єр-міністр також подякував Литві за підтримку України, зокрема за допомогу оборонному сектору. За його словами, Литва щороку виділяє на підтримку України 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Вільнюс залишається одним із партнерів Києва в питаннях безпеки, відновлення та європейської інтеграції. Україна розраховує на продовження цієї підтримки й надалі.

За підсумками зустрічі сторони обговорили кілька напрямів співпраці — від просування України до ЄС до енергетичної допомоги та розвитку транспортних маршрутів. Подальші кроки залежатимуть від домовленостей між урядами та рішень литовської сторони щодо підтримки українських ініціатив. Про це Корецький повідомив у Фейсбуці.

Уніч на 18 жовтня у Литві правоохоронці запобігли спробі диверсії на об'єкті приватного підприємства, де зберігається обладнання для супутникового зв'язку Starlink. Зловмисники намагалися знищити супутникові антени та блоки керування за допомогою ємностей із легкозаймистою рідиною.

У литовському Каунасі збудують завод із виробництва, складання та ремонту танків Leopard 2A8. Вартість проєкту становить близько 30 млн євро.

Читай нас у