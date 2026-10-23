Німеччина планує закупити у Європі тисячі ракет, серед них — українські Барси

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Німеччина веде переговори про закупівлю тисяч ракет європейського виробництва, зокрема українських крилатих ракет-дронів «Барс». Берлін прагне посилити власні можливості стримування Росії на тлі затримок із постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk.

За даними співрозмовників видання, Німеччина опинилася наприкінці черги на отримання американських крилатих ракет Tomahawk, тому шукає альтернативні варіанти озброєння у європейських виробників.

За інформацією джерел Bloomberg, представники Міністерства оборони Німеччини обговорюють з американським оборонним стартапом Covenant можливий контракт на закупівлю тисяч крилатих ракет наземного базування Anthem, призначених для ураження цілей на великій відстані та оснащених важкою бойовою частиною.

Також німецькі посадовці ведуть переговори з Україною щодо спільного виробництва та закупівлі крилатої ракети-дрона «Барс». Така співпраця може стати одним із напрямків розширення німецького арсеналу далекобійного озброєння.

Серед інших потенційних постачальників називають нідерландську компанію Destinus SA, яка розробляє крилаті ракети Ruta («Рута»), а також німецько-британський оборонний стартап Hypersonica. Останній працює над створенням надшвидкісної ракети HS1.

Наразі єдиною крилатою ракетою великої дальності на озброєнні Збройних сил Німеччини є Taurus, яка запускається з повітряних носіїв і має дальність близько 500 кілометрів. Її виробництвом займаються компанії MBDA та Saab AB.

Берлін також планує придбати американські крилаті ракети BGM-109 Tomahawk і наземну пускову систему Typhon, розроблену американською компанією Raytheon.

Однак реалізація цих планів стикається із затримками, які, за даними Bloomberg, можуть сягати п’яти років.

У зв’язку з цим Німеччина розглядає можливість закупівлі озброєння в різних виробників, щоб посилити далекобійні спроможності та зменшити залежність від американських поставок.

Переговори щодо ракет «Барс», Anthem, Ruta та HS1 свідчать про пошук Берліном альтернативних джерел далекобійного озброєння. Водночас остаточні рішення щодо контрактів і обсягів закупівель залежатимуть від результатів переговорів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше уряд Німеччини заявив що не має власної інформації про можливі затримки постачання Україні керованих ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє The Washington Post. Хоча офіційної відмови немає, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів у світі зростав, а рф виробляє більше ракет, ніж є засобів для їх знищення.

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