Польща відмовилася передати Україні ракети до систем Patriot

0:00 / 0:00

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів у світі зростав, а рф виробляє більше ракет, ніж є засобів для їх знищення.

Очільник польського МЗС зазначив, що потрібні засоби ППО ще мають інші країни НАТО, і Варшава долучиться до закликів, аби держави із запасами ракет поділилися ними з Україною. Крім того, Сікорський нагадав про невикористану позику ЄС на 90 мільярдів євро для України та наголосив на необхідності повернення до питання заморожених активів російського центробанку.

Джерело: PAP.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

Читай нас у