Польша отказалась передать Украине ракеты для систем Patriot

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков в мире увеличился, а РФ производит больше ракет, чем существует средств для их уничтожения.

Глава польского МИД отметил, что необходимые средства ПВО есть еще у других стран НАТО, и Варшава присоединится к призывам, чтобы государства, располагающие запасами ракет, поделились ими с Украиной. Кроме того, Сикорский напомнил о неиспользованном кредите ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и подчеркнул необходимость вернуться к вопросу о замороженных активах российского ЦБ.

Источник: PAP.

Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.

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