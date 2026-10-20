Адміністрація Трампа не погодила передачу Україні ракет для Patriot — The Washington Post

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Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє The Washington Post. Хоча офіційної відмови немає, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими.

За інформацією видання, щонайменше частина ракет Patriot, які Україна має отримати від інших держав, потребує окремого погодження американської сторони.

Це пов'язано з тим, що ракети виробляють у Сполучених Штатах і постачають іноземним партнерам на умовах, які передбачають обов'язкове схвалення Вашингтона перед передачею озброєння третім країнам.

За словами американського посадовця та ще трьох джерел, з якими поспілкувалися журналісти, відповідне рішення залежить від міністра війни США Піта Гегсета.

Співрозмовники The Washington Post стверджують, що очільник Пентагону офіційно не відхилив передачу ракет-перехоплювачів Україні. Водночас він не здійснив необхідних процедурних кроків для їхнього погодження.

Унаслідок цього постачання частини ракет залишається невизначеним, хоча формального рішення про заборону передачі озброєння немає.

Джерело: The Washington Post

Нагадаэмо, у Києві підозрюють США в навмисному затримуванні оплачених ракет Patriot.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

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