Администрация Трампа не одобрила передачу Украине ракет для системы «Пэтриот» — The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не одобрила передачу Украине части ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает The Washington Post. Хотя официального отказа нет, необходимые решения для поставки вооружения остаются несогласованными.

По информации издания, по крайней мере часть ракет Patriot, которые Украина должна получить от других государств, требует отдельного согласования со стороны США.

Это связано с тем, что ракеты производятся в Соединенных Штатах и поставляются иностранным партнерам на условиях, предусматривающих обязательное одобрение Вашингтона перед передачей вооружения третьим странам.

По словам американского чиновника и ещё трёх источников, с которыми пообщались журналисты, соответствующее решение зависит от министра обороны США Пита Хэгсета.

Собеседники The Washington Post утверждают, что глава Пентагона официально не отклонил передачу ракет-перехватчиков Украине. В то же время он не предпринял необходимых процедурных шагов для их согласования.

В результате поставка части ракет остается неопределенной, хотя формального решения о запрете передачи вооружения нет.

Источник: The Washington Post

Напомним, в Киеве подозревают США в умышленной задержке оплаченных ракет Patriot.

Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.

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