В Москве бюджетные учреждения Российской Федерации, государства-агрессора, начали направлять родителям детей, живущих за границей, письма с запросом о месте их обучения. Как сообщает Interia, о рассылке рассказало российское издание Verstka. Письма начали поступать в октябре.

Запрос о школе

В письмах говорится, что московский департамент образования получил информацию о ребенке, зарегистрированном в столице РФ, который не посещает ни одно учебное заведение в городе. Родителей просят в кратчайший срок подтвердить или опровергнуть, что ребенок учится в школе.

Авторы писем ссылаются на часть 4 статьи 44 федерального закона об образовании. Она устанавливает обязанность родителей несовершеннолетних обеспечить детям доступ к общему образованию. В одном из опубликованных Verstka писем сказано, что при отсутствии сведений о месте обучения ребенка информацию передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция родителей

По данным Verstka, письма рассылают московские бюджетные учреждения, выполняющие функции органа опеки. Ответы родители должны направлять в те же учреждения. Издание также отмечает, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка закон предусматривает штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Одна из собеседниц Verstka рассказала, что ее девятилетняя дочь живет за границей с пяти лет и учится в школе в Дубае. После звонка по номеру из письма женщина объяснила, что у семьи больше нет регистрации ни в Москве, ни в России. После этого дополнительных вопросов ей не задавали.

Похожее письмо также получили родители 13-летнего мальчика. Его семья уехала за границу в 2015 году и сейчас живет в Исландии, а сам мальчик никогда не учился в российской школе. В чатах российских эмигрантов люди обсуждают такие обращения и отмечают, что раньше не получали подобной корреспонденции.

Читай нас в