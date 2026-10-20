Площадь участков морского дна в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане, на которые претендуют американские компании, вместе с действующими лицензионными участками Lockheed Martin может достичь 962 634 км². Это произойдет, если Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) одобрит все поданные заявки без изменений, сообщает Mongabay.

Такая площадь составит приблизительно половину дна в зоне Кларион-Клиппертон, которое Международный орган по морскому дну отвел для горнодобывающей деятельности, включая контрактные и резервные территории. Зона расположена между Мексикой и Гавайями и содержит значительные запасы полиметаллических конкреций. Промышленная добыча полезных ископаемых с морского дна пока не началась нигде в мире.

Заявки после указа Трампа

После указа администрации президента США Дональда Трампа в апреле 2025 года об ускорении развития отрасли глубоководной добычи компании начали подавать в NOAA заявки на деятельность в международных водах. По меньшей мере семь компаний, две из которых имеют общую материнскую структуру, подали около десятка заявок на разведку или добычу в Тихом океане. Девять заявок, по данным издания, остаются активными.

Семь заявок от шести компаний касаются непосредственно зоны Кларион-Клиппертон и охватывают около 727 738 км². Lockheed Martin уже владеет двумя действующими лицензиями на разведку в этой зоне общей площадью 234 896 км². Расчет не включает еще один заявленный участок площадью 147 430 км², поскольку его географические данные не обнародованы.

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Пересечение с международными контрактами

Связанный с ООН Международный орган по морскому дну с 2001 года заключает контракты на разведку полезных ископаемых в международных водах. В зоне Кларион-Клиппертон он заключил 17 контрактов, охватывающих 1,23 млн км². Если сравнивать американские заявки и действующие лицензии Lockheed Martin только с контрактными площадями органа, их объем достигает почти 80%.

Часть районов, заявленных в США, пересекается с участками, на которые уже заключены контракты Международного органа по морскому дну, а также с резервными территориями для будущей разработки и потенциальной выгоды развивающихся стран. США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, но имеют статус наблюдателя в органе.

NOAA ссылается на американский Закон о твердых минеральных ресурсах глубоководного дна 1980 года, который агентство использует для рассмотрения таких заявок. В то же время правовую основу одностороннего разрешения на добычу в международных водах оспаривают Международный орган по морскому дну, Европейская комиссия и некоторые эксперты по праву. Американские природоохранные организации уже подали иск против NOAA из-за сертификации одной из заявок TMC USA; сертификация не означает выдачу лицензии.

По данным Mongabay, 46 государств призвали приостановить развитие отрасли из-за рисков для малоизученных глубоководных экосистем, необходимости дополнительных исследований и отсутствия международных правил для промышленной добычи.

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