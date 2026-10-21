В Великобритании парламентский комитет по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел призвал правительство законодательно определить обязанности водоснабжающих компаний во время крупных пожаров. Причиной стали сообщения пожарно-спасательных служб о трудностях с доступом к воде в периоды засухи и природных пожаров, сообщает The Guardian.

Проблемы с давлением воды

Председатель Национального совета руководителей пожарных служб Фил Гарриган сообщил депутатам, что из-за ограниченного водоснабжения пожары развивались быстрее. По его словам, обеспокоенность доступностью воды усилилась за 37 лет его работы в пожарной службе.

Во время природного пожара в Стаурбридже, в регионе Уэст-Мидлендс, где было уничтожено несколько домов, пополнение водовоза заняло почти 40 минут из-за низкого давления в сети. Пожарная служба также назвала поддержание водоснабжения существенной проблемой при тушении отдельного пожара в Нью-Форесте в августе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложения для поставщиков воды

Пожарные берут воду из водопроводных сетей, а также из открытых источников, включая озера и реки. Однако из-за засухи уровень воды в них был очень низким, что ограничивало доступ спасателей. В то же время службы испытывали давление с целью сократить использование воды из сети, чтобы избежать дефицита для потребителей.

Опрос пожарно-спасательных служб, проведенный летом Национальным советом руководителей пожарных служб, показал: 81% респондентов изменили планы реагирования на чрезвычайные ситуации в районах, где существуют опасения по поводу доступа к воде. Комитет предложил признать воду для тушения пожаров критически важной потребностью общественной безопасности, создать национальный протокол взаимодействия водоснабжающих компаний со спасательными службами и обязать операторов оценивать и проверять свою способность поддерживать такие операции.

Агентство по охране окружающей среды оценивает, что без срочных мер к 2055 году в Англии может возникнуть дефицит до 5 млрд литров воды в день для общественного водоснабжения. Представитель правительства заявил, что подготовка к природным пожарам является одним из приоритетов, а 10–11 ноября в Лидсе должна состояться финансируемая правительством конференция по вопросам таких пожаров.

Читай нас в