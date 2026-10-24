Во время протестов во Франции подожгли ратушу Лиможа — BBC News

Во французском Лиможе во время протестов в минувшие выходные подожгли историческое здание городской ратуши XIX века. Огонь повредил сооружение, а его деревянная часовая башня обрушилась. Люди оставляют цветы возле здания, отдавая дань уважения одному из самых известных городских сооружений, сообщает BBC News.

Задержания и ограничения

По делу о пожаре задержали двух мужчин в возрасте 66 и 34 лет. Прокуратура заявила, что они имеют связи с сетями радикальных левых. Консервативный мэр Лиможа Гийом Герен возложил ответственность за ущерб на французских ультралевых, которых, по его словам, поддерживали участники беспорядков.

По данным издания, ущерб от беспорядков в Лиможе оценивается в 500 тысяч евро. Власти запретили демонстрации в ряде городов и пообещали увеличить число полицейских в выходные. В Лиможе также ввели ночной комендантский час и ограничили собрания до десяти человек в центре города.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты из-за стоимости жизни

Массовые акции во Франции продолжаются уже несколько недель и преимущественно привлекают молодежь. Сначала они были вызваны плохим состоянием старших школ, но затем переросли в протесты из-за сложности и дороговизны жизни.

Часть молодых жителей Лиможа назвала сожжение ратуши печальным событием, однако считала проблемы бедности и положение молодежи более важными. Другие жители осудили вандализм: в частности, продавец рыбы Жан Роже Фоше, который женился в этой ратуше, заявил, что нельзя принимать протесты, когда они ставят под угрозу жизни горожан.

Читай нас в