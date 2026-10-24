Під час протестів у Франції підпалили ратушу Ліможа — BBC News

У французькому Ліможі під час протестів минулими вихідними підпалили історичну будівлю міської ратуші XIX століття. Вогонь пошкодив споруду, а її дерев’яна годинникова вежа обвалилася. Біля будівлі люди залишають квіти, вшановуючи одну з найвідоміших міських будівель, повідомляє BBC News.

Затримання та обмеження

У справі про пожежу затримали двох чоловіків віком 66 і 34 роки. Прокуратура заявила, що вони мають зв’язки з мережами радикальних лівих. Консервативний мер Ліможа Гійом Герен поклав відповідальність за пошкодження на французьких ультралівих, яких, за його словами, підтримували учасники заворушень.

За даними видання, збитки від заворушень у Ліможі оцінюють у 500 тисяч євро. Влада заборонила демонстрації в низці міст і пообіцяла збільшити кількість поліції на вихідних. У Ліможі також запровадили нічну комендантську годину та обмежили зібрання до десяти осіб у центрі міста.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести через вартість життя

Масові акції у Франції тривають уже кілька тижнів і переважно залучають молодь. Спочатку вони були спричинені поганим станом шкіл старшого ступеня, але згодом переросли у протести через складність і дорожнечу життя.

Частина молодих жителів Ліможа назвала спалення ратуші сумним, однак вважала проблеми бідності та становища молоді важливішими. Інші мешканці засудили вандалізм: зокрема продавець риби Жан Роже Фоше, який одружувався у цій ратуші, заявив, що не можна приймати протести, коли вони ставлять під загрозу життя містян.

Читай нас у